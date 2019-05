Mechels burgemeester Somers verbijsterd over vrijlating 13-jarige geweldpleger

Mechelen - Burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open Vld) reageert verontwaardigd op de vrijlating van een 13-jarige jongen die twee keer in evenveel dagen gewelddelicten pleegde in Mechelen. Somers noemt de jeugdrechtbank de zwakste schakel van de veiligheidsketen.

“De jeugdrechter laat zo’n jonge gast, die ernstige feiten pleegt, gewoon gaan”, foetert hij. “Die gast heeft omkadering nodig, er moet hem opnieuw normbesef worden bijgebracht.”

De 13-jarige pleegde dinsdagvoormiddag een handtasdiefstal. Hij deelde klappen uit aan een vrouw die het slachtoffer ter hulp schoot en werd later door de politie gevat. Hij is geen onbekende voor de politie. Woensdag werd hij voor de jeugdrechter gebracht die hem vrijliet onder voorwaarden. Daags nadien, donderdag, pleegde de jongen opnieuw een overval met geweld. Opnieuw kon de politie hem snel vatten.

“Ik ben al 18 jaar burgemeester en heb mij omwille van de scheiding der machten maximaal onthouden van commentaar op wat rechtbanken doen, maar dit kan toch echt niet! “, schrijft Somers in een persmededeling. “Onze politiediensten doen uitstekend werk en slagen er in de dader twee keer bijna onmiddellijk te vatten. Maar de jeugdrechtbank laat een jonge gast van 13 jaar, die zulke ernstige feiten pleegt, gewoon gaan. Dat krijg ik niet uitgelegd aan de slachtoffers.”

Onverantwoord

Somers noemt het optreden van de jeugdrechter onverantwoord, ook ten aanzien van de jonge dader. “Hem gewoon laten lopen is onverantwoord, de feiten tonen dit glashelder aan”, klinkt het nog. “Zo wordt hij een vogel voor de kat en zal het van kwaad naar erger met hem gaan. Die gast heeft omkadering nodig, begeleiding en er moet hem opnieuw normbesef worden bijgebracht, het inzicht dat zijn criminele daden totaal onaanvaardbaar zijn.”

In Mechelen is de strijd tegen straatdelinquentie al jaren een van de hoogste prioriteiten. “Meer dan welke stad ook investeren wij in politie, veiligheid, preventie en jeugdwerk”, zegt Somers. “Met succes: de straatcriminaliteit is met meer dan 70 procent gedaald sinds 2002. Maar dit soort feiten demotiveert heel onze werking. Wat betekent ‘samenwerking’ dan nog? De stad, de politie en onze preventiediensten doen al wat ze moeten doen, maar de veiligheidsketen is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. En die moet zich ook eens ernstig bezinnen”, besluit hij.