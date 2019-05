Britse archeologen onthullen het graf van ‘de Aldi-prins’: “Ons antwoord op Toetanchamon”

“Ons antwoord op Toetanchamon.” De Britse onderzoekers laten er geen twijfel over bestaan: de artefacten die ze uit een graftombe in Southend hebben gehaald, op zo’n vijftig kilometer ten oosten van Londen, zijn een Egyptische farao waardig. Enig verschil: de begraafplaats van hun Angelsaksische prins is niet ontdekt in de Vallei der Koningen, maar tussen een banaal café en een Aldi-filiaal.