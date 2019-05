“Geen afstotelijker figuur dan de slijmbal met de harige gordijnen”: felle reacties op docu over Verhofstadt

Verhofstadt die in panne valt met zijn oude Aston Martin, Verhofstadt die zegt dat hij wijn moét drinken tegen zijn nierstenen, Verhofstadt die de verklaring van premier May “shit” noemt: Telefacts serveerde woensdagavond wel veel Verhofstadt voor uw geld in de documentaire Achter de schermen van de Brexit. Een documentaire die over heel Europa te zien was. Al vragen critici zich wel af of dit geen verkiezingspropaganda was.