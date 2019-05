Koude oorlog tussen Marc Coucke en Roger Vanden Stock

Roger Vanden Stock (76) heeft de stilte doorbroken. Zonder één keer de naam van Marc Coucke uit te spreken, gaf de ex­preses zijn visie op zijn “onherkenbaar Anderlecht”.

Roger Vanden Stock presenteerde de plannen voor een jeugdtoernooi dat gesteund wordt door de Constant Vanden Stockfoundation, zijn liefdadigheidsproject. Voor de camera van BX1 sprak de ex-voorzitter ook over Anderlecht.

“Ik ben verbaasd dat ik mijn oude leven niet méér mis. Naar het stadion ga ik niet meer. Ik bekijk de matchen op tv en zoals elke fan zie ik af. Het is niet normaal dat Anderlecht nog maar één zege heeft in Play-off 1. Dat is gewoon Anderlecht niet meer. Het ergste is dat de club voor het eerst in 55 jaar Europees voetbal dreigt te missen en dat de ploeg steunt op een 17-jarige (Verschaeren, nvdr.).”

Toch wil Vanden Stock geen advies meer geven aan Coucke. Zijn beloofde titel van erevoorzitter kreeg hij niet en hun relatie is bekoeld. “Er valt zo veel advies te geven dat ik er liever geen geef. (lachje) Ja, ik hoorde hem ook zeggen dat er nog elke dag lijken uit de kast vallen en dat hij naar het gerecht zou trekken. Wel, dan ben ik eens benieuwd welke lijken wij achterlieten. Ik hoorde er voorts niets van, maar er is geen contact meer tussen ons. Wij namen meer financiële risico’s, maar focusten wel op het voetbal. Ach, ik hoop dat de juiste beslissingen worden genomen om Anderlecht weer beter te maken.”

De Vanden Stock­dynastie is ondertussen onder de mat geschoven. Coucke verandert zelfs de naam Constant Vanden Stockstadion in Lotto Park. “Dan hoop ik dat hij mij eerst belt. Nu weet ik daar niets van, maar het zal wel Lotto worden, hè. Te vlug? Ja...”