Ex-Genkenaar Schrijvers moet het verschil maken voor Club Brugge: “Wat hij in Brugge laat zien, had bij Genk ook gekund”

Club Brugge rekent op een op-en-top Genks product om een Limburgs kampioenenfeest in Jan Breydel te vermijden. Siebe Schrijvers (22) keert zondag in de basis terug ten koste van Sofyan Amrabat. “Wat Siebe dit seizoen bij Club laat zien, had hij ook bij Genk kunnen brengen”, zegt zijn vader Rob.