Advocaat ziet Lokeren volgend seizoen in 1A

Ten laatste tegen gisterenavond moesten vijf partijen, waaronder Beerschot Wilrijk en Sporting Lokeren, hun schriftelijke conclusies indienen bij de secretaris van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Volgens Lokeren is het dossier heel duidelijk. “Op basis van de informatie die ik gelezen heb, moet Lokeren altijd in 1A blijven”, verduidelijkt advocaat Walter Van Steenbrugge (foto), die de belangen van Lokeren verdedigt in het matchfixingdossier. “De zaken zijn heel duidelijk, echt heel duidelijk. Voor het overige wens ik daar nog geen verdere commentaar op te geven. Op zaterdag 18 mei zal ik zeer uitgebreid pleiten voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.”