Fransman dobbert in ton Atlantische Oceaan over

De Franse avonturier Jean-Jacques Savin (72, foto) is erin geslaagd om in een zelfgebouwde ‘oranje ton’ de Atlantische Oceaan over te steken zonder motor of zeilen. De voormalige militair en triatleet is letterlijk van de Franse kust naar het Caribische eiland Martinique gedobberd. In totaal was hij 127 dagen onderweg en legde hij zo’n 5.800 kilometer af. Bij aankomst in de haven van Fort-De-France, de hoofdstad van Martinique, leek hij in goede gezondheid, al was hij vier kilo afgevallen. “Het was een boeiende, maar zeer riskante reis”, klonk het. De zelfgebouwde ton bood weinig luxe. Hij moest het stellen met amper zes vierkante meter om te koken, te slapen en om proviand op te slaan. Meer dan 23.000 mensen volgende zijn tocht via Facebook. Er komt in principe ook een boek over zijn reis. (adm)

