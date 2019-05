Droomleven van oplichtster voorbij: Anna Sorokin veroordeeld tot minstens 4 jaar cel

De Duits-Russische Anna Sorokin is donderdag in de Verenigde Staten veroordeeld tot een celstraf van vier tot twaalf jaar. In het Hooggerechtshof van New York werd de 28-jarige oplichtster schuldig bevonden aan diefstal en grootschalig bedrog. Anna Delvey, zoals ze zich liet noemen sinds haar aankomst in de grootstad in 2017, deed zich voor als miljonairsdochter en verkwiste in totaal 275.000 dollar (omgerekend bijna 250.000 euro) aan peperdure overnachtingen, etentjes, kledij, kunstwerken, privéjets… Uiteindelijk liep de jonge vrouw tegen de lamp in Marokko: tijdens een vakantie met een vriendin bleken haar twaalf kredietkaarten geblokkeerd. “Ik verontschuldig me voor de fouten die ik gemaakt heb”, zei Sorokin in de rechtbank.

HBO en Netflix zijn naar verluidt al een film aan het plannen over de escapades van de ‘Faux de Cologne’.(evdg)