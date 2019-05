CLUBNIEUWS. Club Brugge start met Schrijvers in de basis tegen Genk, ook Diatta wordt klaargestoomd

Club Brugge rekent op een op-en-top Genks product om een Limburgs kampioenenfeest in Jan Breydel te vermijden. Siebe Schrijvers (22) keert zondag in de basis terug ten koste van Sofyan Amrabat.

CLUB BRUGGE. Schrijvers in de basis, Diatta wordt klaargestoomd

Club Brugge rekent op een op-en-top Genks product om een Limburgs kampioenenfeest in Jan Breydel te vermijden. Siebe Schrijvers (22) keert zondag in de basis terug ten koste van Sofyan Amrabat.

Mogelijk ook in de ploeg: Krépin Diatta. Die verscheen gisteren opnieuw op het trainingsveld nadat hij de sessie van woensdag oversloeg. De Senegalees moest op Gent gewisseld worden nadat hij zijn enkel omsloeg en leek erg twijfelachtig voor Genk. De match van zondag blijft nog steeds een vraagteken, al probeert Club hem toch klaar te stomen. Leko wacht de training van vandaag en morgen nog af en hakt zaterdag dan de knoop door. Mogelijk zit Diatta wel in de selectie, maar kiest Leko toch voor Danjuma. Ook Mechele en Poulain verschenen gisteren weer op training. Zij kunnen dus spelen.

Bram Van Driessche werd aangeduid als scheidsrechter voor de topper.

CLUB BRUGGE. Mata speler van de maand

Mata werd voor de eerste keer tot speler van de maand gekroond door de fans. De tweede voorrangsperiode voor de abonnees voor volgend seizoen duurt nog tot 2 juni. Nadien is er een wisselperiode van 6 tot 9 juni. Vanaf 11 juni start de vrije verkoop en dat enkel online. Tijdens de eerste voorrangsperiode verlengden al 10.000 fans hun abonnement.

KV KORTRIJK. Avenatti traint nog niet mee

Kortrijk wil morgen voor de vijfde keer dit seizoen winnen tegen Zulte Waregem. Yves Vanderhaeghe denkt dus nog niet aan roteren. Pereira blijft voor de laatste drie matchen in doel. Stojanovic is wel out, maar De Sart is terug. Kasongo, Hoxha en Ivanof blijven out. Avenatti en Lepoint sukkelen met de lies. De spits trainde nog niet, Lepoint deed dat individueel.

KV OOSTENDE. Beloften onderuit op STVV

De beloften kregen deze week slaag op het veld van STVV: tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen werd het 5-0. Bij STVV traden vijf spelers van de A-kern aan. Na vier minuten stonden de jonge Oostendenaars al 2-0 in het krijt na twee doelpunten van Balongo en een fout van doelman Schelfhout. Na de rust scoorden de Truienaars nog drie keer.

CERCLE BRUGGE. Kylian Hazard is weer fit

Hazard trainde weer mee en komt in aanmerking voor de verplaatsing naar de Freethiel. Ook Koné is weer beschikbaar, maar Omolo, Gakpé en Vitinho blijven out. Deze week is de verkoop van de abonnementen gestart. Op het secretariaat biedt men ze te koop aan. De onderhandelingen met kandidaat-trainers schieten goed op, volgende week valt mogelijk de beslissing.

AA GENT. Clash der topdoelmannen

Vanavond is ook een confrontatie tussen twee topkeepers. Ochoa en Kaminski etaleren week na week hun kwaliteiten en daarbij ontlopen ze elkaar ook qua statistieken nauwelijks. Beide doelmannen hebben exact hetzelfde aantal reddingen verricht: 121. Daarbij hebben ze net iets minder tussenkomsten moeten verrichten dan Roef en Steppe, die aan de leiding gaan.

STANDARD. Sociale cel voor jeugdspelers

Ingrid Vanherle, het administratieve hoofd van de Académie, zette in maart een sensibiliseringscampagne op poten tegen discriminatie en pesten bij de jeugdspelertjes. “Elk kind kreeg een pen en een papiertje om iets te tekenen dat niet goed aanvoelde of net wel. Uit die tekeningen hebben we een logo gemaakt, dat morgen voor de match onthuld wordt.”

UNION. Gele koorts dreigt

Met Perdichizzi, Traore, Teuma en Hamzaoui prijken vier spelers met twee gele kaarten achter hun naam. Een gele kaart tegen Moeskroen zou hen de laatste thuismatch tegen Kortrijk kosten. Deze week legde Pinto-Borges op YouTube zijn ziel bloot. Hij stelt dat zijn promoties met Grenoble het hoogtepunt vormen van zijn carrière.

ANTWERP. Bölöni: “Niet speculeren over derde plaats”

Rood-wit kan zondag zijn vierde plaats veiligstellen en doet met nog drie speeldagen te gaan volop mee voor plek drie. Toch wil coach Laszlo Bölöni niet vooruitkijken. “Er werd gesproken over de top zes, maar dat was geen must. Het is veel sneller gegaan dan verwacht, waardoor we nu over andere doelen speculeren. Gevaarlijk.”

WAASLAND-BEVEREN. Wie is speler van het jaar?

Naar goede gewoonte wordt de meest verdienstelijke speler van het seizoen van Waasland-Beveren voorde laatste thuiswedstrijd gehuldigd. Supporters kunnen tot 13 mei 18 uur stemmen voor hun speler van het seizoen. Daags nadien wordt de trofee overhandigd. Supporters die hun stem hebben uitgebracht maken bovendien kans op een gesigneerd shirt en viptickets.

WESTERLO. Geen Brüls en Abrahams op training

Christian Brüls (rug) en Kurt Abrahams (spierpijn) bleven binnen voor extra verzorging. De andere spelers werkten na een stevige fysieke prikkel op woensdag een alternatieve training af. Zo stond er onder andere handbal en voetvolley op het programma.

STVV. Hayen wordt beloftecoach

Patrick Van Kets was coach van de beloften, maar op hem wordt niet meer gerekend. Hij wordt opgevolgd door Nicky Hayen. Hayen was het voorbije jaar coach van de U18 in Sint-Truiden.