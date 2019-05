Toby Alderweireld met tweede finale op één na beste Belg ooit in de Champions League: “Deze keer wil ik winnen”

“Toen Jan die bal tegen de lat speelde, dacht ik van: Tja, dit wordt niet onze avond.” Maar kijk, de misser van Vertonghen brak Tottenham niet zuur op en maakte van Toby Alderweireld (30) een Champions League-finalist. Voor de tweede keer staat de verdediger in de eindstrijd van Europa’s hoogste beker. Om er te spelen. Dat doen er weinigen hem na. “Alleen wil ik hem deze keer wel winnen”, lacht de Rode Duivel.

Gemengd waren ze, de gevoelens die Toby Alderweireld overhield aan zijn passage in zijn Amsterdamse Arena. Er was natuurlijk onbeschrijflijke blijdschap voor de 2-3-zege. “Het ­onwaarschijnlijke is gebeurd ...