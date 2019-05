Unicum: alle vier de Europese finalisten komen uit hetzelfde land

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het clubvoetbal zijn de finales van de twee grote Europese voetbalbekers volledig gekleurd door hetzelfde land. Dinsdag en woensdag plaatsten Liverpool en Tottenham zich voor de finale van de Champions League na onwaarschijnlijke comebacks. In de Europa League gaat Eden Hazard op zoek naar een nieuwe trofee met Chelsea tegen Arsenal.

LEES OOK.Tottenham maakt onwaarschijnlijke comeback tegen Ajax in halve finale van de Champions League en speelt finale tegen Liverpool

LEES OOK.Wat een sprookje! Origi trapt Liverpool voorbij Barcelona naar Champions League-finale na knotsgekke remonte

Liverpool won dinsdag met 4-0 van Barcelona. Een week eerder verloor het nog de heenwedstrijd met 3-0. Het was Divock Origi die met twee doelpunten de wedstrijd bepaalde voor The Reds. Een dag later leek de situatie uitzichtloos voor Tottenham op het veld van Ajax. De Spurs hadden de heenwedstrijd met 0-1 verloren en keken in Amsterdam na 35 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Het was pas in de tweede helft dat de Londense motor op volle toeren begon te draaien. Lucas Moura zorgde met een zuivere hattrick voor een delirium in de Johan Cruijff ArenA. Het is de eerste keer dat er bij beide ploegen minstens één Belg op het terrein staat in de finale. Bij Liverpool spelen Mignolet en Origi, bij Tottenham Vertonghen en Alderweireld.

The 2018-19 #UEL Final will be the 10th time both finalists are from the same nation:



1972: ?????????????? v ??????????????

1980: ???? v ????

1990: ???? v ????

1991: ???? v ????

1995: ???? v ????

1998: ???? v ????

2007: ???? v ????

2011: ???? v ????

2012: ???? v ????

2019: ?????????????? v ??????????????



2019 the first time both are from the same city. ?? pic.twitter.com/Fd7nWg1Cdq — Squawka Football (@Squawka) 9 mei 2019

LEES OOK.Aubameyang en Lacazette stellen Europa League-finale Arsenal veilig

LEES OOK.Eden Hazard trapt Chelsea vanop de stip naar de finale van de Europa League

Donderdag liet Arsenal zich niet verrassen op het veld van Valencia. De heenwedstrijd wonnen de Gunners met 3-1 en in Spanje wonnen ze ook met 2-4. Die andere halve finale tussen Chelsea was eentje om van te smullen. Pas na 120 minuten en strafschoppen -de heenwedstrijd eindigde op 1-1- trapte Eden Hazard de beslissende strafschop tegen de netten. Het is meteen ook de allereerste keer dat er twee clubs uit dezelfde stad de Europa League-finale spelen.