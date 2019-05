Trump draagt Patrick Shanahan voor als defensieminister

Patrick Shanahan (rechts) is al minister ad interim. Foto: BELGAIMAGE

De Amerikaanse president Donald Trump zal Patrick Shanahan voordragen als minister van Defensie. Dat heeft het Witte Huis donderdag aangekondigd. Shanahan is momenteel al minister ad interim. De Amerikaanse Senaat moet de nominatie nog goedkeuren.

Voormalig defensieminister Jim Mattis stapte in december op uit protest tegen het beleid van Trump in Syrië.

Sinds januari is Shanahan al aan de slag als defensieminister ad interim. De wet verplicht Trump om voor deze belangrijkste functie iemand definitief aan te stellen. “Shanahan heeft als waarnemend minister de voorbije maanden al bewezen dat hij meer dan gekwalificeerd is om het ministerie van Defensie te leiden en hij zal zijn fantastisch werk voortzetten”, verklaarde Sarah Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, in een mededeling.

Eerder dit jaar opende het Pentagon een intern onderzoek naar de banden tussen Shanahan en Boeing. Shanahan heeft meer dan dertig jaar voor de vliegtuigbouwer gewerkt. Vorige maand liet het Pentagon weten dat hij geen ethische overtredingen heeft begaan als functionaris.