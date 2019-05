VS en China beginnen nieuwe gespreksronde in handelsconflict

De Chinese delegatie onder leiding van vicepremier Liu He is donderdag in Washington ontvangen door de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin. Foto: AP

Na de strubbelingen bij de onderhandelingen in het handelsconflict tussen de VS en China zijn beide landen begonnen aan een nieuwe gespreksronde. De Chinese delegatie onder leiding van vicepremier Liu He is donderdag in Washington ontvangen door de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin.

Het handelsconflict is recent opnieuw geëscaleerd. President Donald Trump liet weten dat hij de invoerheffingen op goederen uit China ter waarde van 200 miljard dollar deze vrijdag zal verhogen van 10 tot 25 procent. De Amerikaanse regering beschuldigt China ervan dat het wil terugkomen op gemaakte afspraken tijdens de onderhandelingen die nu al maanden duren.

Toch acht Trump het nog mogelijk dat er deze week een akkoord wordt bereikt. De nieuwe gesprekken tussen de VS en China zullen ook vrijdag nog doorgaan.

“Ik heb net gebeld met iemand die dicht bij de onderhandelingen in Washington staat en die vertelde me dat de gesprekken voor donderdag zijn afgelopen”, tweette Hu Xijin, de hoofdredacteur van de Chinese overheidskrant The Global Times. “De onderhandelingen gaan vrijdagochtend Amerikaanse tijd verder. Met andere woorden: ze worden nog voortgezet nadat de deadline van de VS voor het verhogen van de invoertarieven zal zijn verstreken.”