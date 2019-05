België scoort slecht op economisch beleid in vergelijking met de buurlanden. Dat blijkt vrijdag uit een analyse van De Tijd van de macro-economische prestaties van ons land. In een lijst met twaalf Europese landen eindigt België op de twee na laatste plaats.

De krant onderzocht welke resultaten België haalde voor indicatoren die maatstaven zijn voor de traditionele doelstellingen van het economisch beleid.

Het gaat om tien indicatoren zoals een voldoende hoog welvaartspeil bezorgen aan de burgers, streven naar een volledige werkgelegenheid, mikken op overheidsfinanciën in evenwicht, de inflatie in toom houden, erover waken dat er geen tekort is op de handels-, diensten- en transfertenbalans met het buitenland, zorgen voor een billijke inkomensverdeling en de strijd tegen de klimaatverandering.

Voor het leeuwendeel van die indicatoren scoort ons land slechter dan de meeste andere West-Europese landen. Enkel met onze inkomensongelijkheid scoren we het best. Die is hier het minst groot.

België eindigt als op twee na laatste in de ranking, voor Italië en Frankrijk. Denemarken is de beste leerling van de klas. Ierland en Zweden vullen de top drie aan.