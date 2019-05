Chelsea Manning vrijgelaten uit Amerikaanse gevangenis, nadat ze weigerde te getuigen in zaak-WikiLeaks

Chelsea Manning, de vroegere Amerikaanse militaire inlichtingenanalist, is donderdag vrijgelaten uit de gevangenis. Ze verbleef twee maanden in de cel, omdat ze weigerde te getuigen in een zaak rond WikiLeaks. “Vandaag is de termijn van de grand jury verstreken en Chelsea is zo, na 62 dagen opsluiting, vrijgelaten uit het Alexandria Detention Center”, zeggen haar advocaten in een persbericht.

De Amerikaanse regering beschuldigt WikiLeaks-oprichter Julian Assange ervan dat hij samenzweerde met Manning om geheime informatie te lekken in 2010. In een persbericht van twee maanden geleden zei Manning dat ze “niet zal deelnemen aan een geheim proces waar ik morele bezwaren tegen heb, vooral niet een dat in het verleden gebruikt is om activisten in de val te laten lopen en te vervolgen voor beschermde politieke uitingen”.

Mannings vrijheid kan wel van korte duur zijn. Ze moet binnen een week verschijnen voor een andere grand jury, zeggen haar advocaten. “Het is daarom denkbaar dat die oordeelt dat ze zich schuldig maakt aan minachting voor de rechtbank, en dat ze opnieuw naar het Alexandria Detention Center moet. Dat kan al volgende donderdag, op 16 mei.”

“Chelsea zal blijven weigeren om antwoorden te geven. Ze zal elk juridisch middel gebruiken om te bewijzen dat ze met recht en reden weigert te getuigen”, klinkt het.

Manning zat zeven jaar in de cel. In 2017 kwam ze vrij nadat oud-president Barack Obama haar celstraf van 35 jaar had verminderd, waartoe ze veroordeeld was voor het lekken van documenten aan WikiLeaks. Het ging om documenten van Buitenlandse Zaken en militaire video’s.