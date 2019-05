Europese Commissie buigt voor pesticidelobby: “Kant gekozen van de industrie, niet van de volksgezondheid”

Tot in de hoogste lagen van de Europese Commissie is gelobbyd om te vermijden dat er strengere regels komen voor hormoonverstorende stoffen. Zo moet er bijna geen enkele pesticide van de markt gehaald worden. Dat blijkt uit een rapport van Pesticide Action Network (PAN). De Europese milieuorganisatie kon 660 vertrouwelijke documenten van de Commissie kon inkijken, schrijft De Morgen vrijdag.

Het gaat om e-mails en briefwisseling tussen bedrijven, de Commissie en de verschillende directoraat-generalen die pleiten om de regelgeving af te zwakken. “De Commissie heeft de kant gekozen van de industrie, niet van de volksgezondheid”, zegt Hans Muilerman van PAN. “Terwijl de schadelijke effecten van hormoonverstoorders al sinds de jaren 90 zijn aangetoond.”

PAN kreeg van de Commissie geen inzagerecht in de e-mails en documenten, wat in strijd is met Europese milieuwetgeving en openbaarheid van bestuur. Na twee jaar ijveren bij het Europees Hof van Justitie kon de milieuorganisatie de feiten toch naar buiten brengen.

Volgens Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) bewijst het rapport voor het eerst zwart-op-wit wat al langer gekend was. “Een aantal ambtenaren bij de DG Sante, tot mensen op de hoogste politieke posten in de Commissie, hebben hun verantwoordelijkheid misbruikt om de platte commerciële belangen van de industrie te dienen. Ze waren wettelijk verplicht om de volksgezondheid te bewaken.” Hij roept het nieuwe Europese parlement op om de Commissie er meteen op aan te spreken.