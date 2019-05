Academici roepen op om kinderen van ISIS-strijders terug te halen

150 academici dringen er in een open brief in De Morgen bij de Belgische overheid op aan om de Belgische kinderen in Koerdische kampen terug te halen. Sinds de val van ISIS in Baghouz, het laatste bolwerk van de terreurgroep, in het er erg gevaarlijk geworden.

In het Koerdische kamp Al Hol is de bevolking bijvoorbeeld op enkele maanden tijd verdubbeld, tot meer dan 73.000 mensen. Zo’n 90 procent van hen zijn vrouwen en kinderen. Een deel van hen is erop gebrand om verder te vechten, weet ook criminologe Marion van San, die voor haar onderzoek contact houdt met veel moeders in de kampen.

Daarom vragen de academici de overheid om de kinderen terug te halen, en in het belang van de kinderen, ook hun moeders. “Maar als het repatriëren van de moeders uitgesloten is, dan moeten we er resoluut voor kiezen om die kinderen in leven te houden door hen te repatriëren. Er zijn geen argumenten om die kinderen niet terug te brengen”, zegt Marijke Van Buggenhout, criminologe aan de VUB en een van de initiatiefnemers.

Andere landen als Zweden, Frankrijk en Kosovo brachten al onderdanen over.