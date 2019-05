Politie schiet tijdens achtervolging in Genk, vluchtende bestuurder (51) overleden

Genk - Bij een schietpartij met de politie in Genk is vrijdagochtend een 51-jarige man om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Limburg, dat een onderzoek is gestart.

Inwoners van de Stalenstraat in Waterschei belden vrijdagochtend omstreeks 4 uur naar de politie, waar een man op een parking zou proberen in te breken in twee werfcamionettes. Agenten van politiezone Carma waren snel ter plaatse. Bij de daaropvolgende interventie zou de man de agenten met een koevoet hebben aangevallen, waarop enkele schoten werden gelost door de politie.

De man sloeg vervolgens op de vlucht in een BMW-terreinwagen, en werd achtervolgd door de politie. Enkele honderden meters verder, in de Onderwijslaan, verloor de bestuurder vermoedelijk door de hoge snelheid de controle over zijn wagen, en botste tegen een boom. De man vluchtte daarna te voet verder. Even later werd zijn levenloze lichaam teruggevonden in een voortuin. Het is niet duidelijk of hij verwond raakte door een politiekogel dan wel door de crash.

De politie heeft de omgeving afgesloten: een onderzoeksrechter, het gerechtelijk labo, een wetsdokter en een ballistisch expert zijn ter plaatse om een onderzoek naar de dood van de man en het schietincident te voeren.

Vrijdagmiddag was het sporenonderzoek met 3D-scan nog steeds bezig. Daarbij wordt de volledige locatie gedetailleerd in beeld gebracht. Zo werden er onder meer kogelhulzen teruggevonden, net als een stoffen voorwerp dat op een muts leek. Het Limburgse parket zal deze namiddag meer informatie geven.

Foto: tp

Foto: tp

Foto: tp