Premier Michel schroeft klimaatambities fors op, tot ergernis van Geert Bourgeois: “Niet aan regering in lopende zaken”

Charles Michel steunt met acht Europese collega’s de doelstelling om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hij schroeft zo de Belgische ambities op, tot groot ongenoegen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Dat schrijft De Standaard.

De leiders van Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken en Letland vinden dat de strijd tegen de klimaatverandering een hoeksteen moet zijn van de Europese prioriteiten voor de periode 2019-2024. Op de informele Europese top in Sibiu legden ze een nota op tafel waarin ze ervoor pleiten dat Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wordt, zoals de Europese Commissie voorstelt.

Maar de negen, die zowel tot rechtse als linkse partijen behoren, willen de ambities aanscherpen met het oog op de Europese top in juni, waar de strategische agenda voor de volgende vijf jaar vastgelegd zal worden.

Bourgeois: “Niet aan regering in lopende zaken”

Maar het initiatief van Charles Michel viel slecht bij Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president die ook N-VA-lijsttrekker is bij de Europese verkiezingen: “Het is niet aan een regering in lopende zaken om toekomstige regeringen te binden met zware engagementen met zware budgettaire gevolgen, laat staan zonder enig overleg met de belangrijkste deelstaat. Daarenboven is de premier in elk geval niet gemandateerd. Zo’n mandaat moet verleend worden door de coördinatievergadering van het directoraat-generaal Europese zaken, wat in deze niet het geval is.”

Michel was niet onder de indruk. Hij zegt dat hij de steun geniet van zijn regering én het parlement, dat eind vorig jaar na het vertrek van de N-VA uit de regering een resolutie goedkeurde die opriep tot meer klimaatambitie. Michel maakte zijn acht collega’s in een aparte brief duidelijk dat België met een regering in lopende zaken geen juridisch bindende engagementen kan aangaan - dat is voor de volgende regionale en federale regeringen.