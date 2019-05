Pussy Riot-lid en zes vrienden opgepakt in Moskou

Een lid van Pussy Riot, Veronika Nikoeltsjina, is donderdag samen met zes vrienden opgepakt in Moskou. Dat liet een woordvoerder van de Russische protestgroep weten.

Nikoeltsjina werd woensdagnacht opgepakt, samen met vier vrienden, bij een van hen thuis. Donderdag werden nog eens twee vrienden opgepakt. “Het is de tweede keer in een maand tijd dat ze de cel in moet. Deze keer is het erger, ze zal de nacht doorbrengen in het politiecommissariaat”, zei een woordvoerder van de groep.

“De politieagenten legden uit dat Nika zou ondervraagd worden, want ‘een groep jongeren heeft eigendommen van de overheid beschadigd’, een absurde bewering van de politie”, zei de woordvoerder. Volgens hem konden de zes hun advocaat niet raadplegen. Veronika zou onwel zijn geworden tijdens haar detentie, zodat een ziekenwagen werd gebeld.

Veronika is een van de leden van Pussy Riot die tijdens de finale van het WK voetbal op 15 juli 2018 in Moskou het veld opliepen. Een lid van Pussy Riot zei aan de Russische agentschappen dat er vrijdag een rechtbankzitting plaatsvindt in Moskou.