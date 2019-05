Ongezien in het voetbal: ploegmaat bewijst waarom Real Madrid 60 miljoen veil zou hebben voor Luka Jovic

Het mocht net niet zijn voor Eintracht Frankfurt. De Duitse club hield Chelsea tot twee keer toe op een gelijkspel, maar moest uiteindelijk de duimen leggen na strafschoppen op Stamford Bridge. Geen Europa League-finale dus voor 'Die Adler', maar die zorgden wel voor een van de meest opmerkelijke momenten van dit Europese seizoen.

LEES OOK. Eden Hazard trapt Chelsea vanop de stip naar de finale van de Europa League

Ruben Loftus-Cheek had de Blues voor rust op voorsprong gezet, maar na de pauze ontbond Luka Jovic zijn duivels. De Servische spits scoorde zijn tiende doelpunt van een bijzondere Europese campagne van Frankfurt.

Wie anders dan de onvermijdelijke Luka Jovic?! ?????? pic.twitter.com/VjJNidIyN2 — Play Sports (@playsports) 9 mei 2019

De amper 21-jarige Jovic wordt al een tijdje gelinkt aan verschillende Europese topclubs. Bayern zou wel wat zien in de goalgetter, maar het is toch vooral Real Madrid dat genoemd wordt. De Koninklijke zou 60 miljoen euro veil hebben voor Jovic. Ploegmaat Ante Rebic bewees donderdag waarom. De Kroaat stak nog voor Jovic de pass van Mijat Gacinovic in ontvangst nam zijn handen al juichend in de lucht. Hij was er dus 100 procent zeker van dat Jovic ging scoren oog in oog met Kepa. En de Serviër faalde niet...

Afwachten of Jovic komende zomer andere oorden opzoekt en welke dat zijn.

LEES OOK. De jongen met een omstreden makelaar die op de achterbank sliep: Frankfurt-revelatie Luka Jovic

LEES OOK. De ’Blitzkrieg’ van Eintracht Frankfurt, dat drie jaar geleden bijna zakte maar nu Europees schittert voor de ogen van Barcelona-scouts (+)