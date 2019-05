Ruim helft leerlingen slaagt voor Grote Verkeerstoets

Ruim 55 procent van de leerlingen uit het vijfde leerjaar die eind april deelnamen aan de Grote Verkeerstoets haalde 17 op 25 en is dus geslaagd. Dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), die met de steun van de Vlaamse overheid het initiatief neemt voor deze toets. In totaal legden net geen 36.000 leerlingen van bijna 1.500 scholen deze test af. Bij de vorige editie slaagde 46 procent.

De toets gaat over zeven thema’s: verkeerstekens, voorrang, zichtbaarheid en fietsuitrusting, gedrag en attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg, en die worden telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben.

De VSV vermoedt dat het hogere slaagcijfer te maken heeft met het feit dat meer en meer leerkrachten het bijhorende lesmateriaal ontdekken. Bij leerlingen die oefenden met de oefentoets ligt het slaagpercentage duidelijk hoger (58 procent geslaagd) dan bij de leerlingen die de oefentoets niet hebben afgelegd (36,5 procent geslaagd).

“Risico’s correct leren inschatten en weten hoe je veilig te gedragen is van levensbelang in het verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in een reactie.