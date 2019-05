‘Sterke technici zijn niet per se goede sollicitanten’

Gent - Yoran Van den Steen studeerde af als professionele bachelor energietechnologie aan de Odisee Hogeschool Gent. Via uitzendorganisatie Whoohoo vond hij snel interessant en uitdagend werk bij een machinebouwer. “Een technologiebedrijf op zoek naar technisch geschoold personeel, zoals er veel zijn in Oost-Vlaanderen”, zegt Katrien Coppens, Business Unit Manager Engineering bij Whoohoo in Gent. Wat zijn de voordelen van een uitzendorganisatie als bemiddelaar?

Yoran is nu drie maanden voltijds aan de slag als projectingenieur bij Van Hoecke Automation in Gavere, bekend om zijn prototypebouw. Waarom kiest hij met zijn gegeerd profiel voor uitzendwerk? “Ik was nog net niet afgestudeerd en ik wist nog niet wat ik wilde”, zegt Yoran.

“Met de basis die ik opdeed tijdens mijn studies kan ik op veel plaatsen aan de slag, maar ik wilde een goede keuze maken.” Whoohoo – sinds kort op een nieuwe locatie, in de Gentse Moutstraat – kruiste toevallig Yorans pad.

1. Leren solliciteren

Yoran mocht al vlug op gesprek bij een werkgever. Katrien Coppens: “Na een intakegesprek stapt een kandidaat – zeker als schoolverlater – zelfverzekerder naar zijn sollicitatiegesprek. Bovendien gaan we mee op dat gesprek; solliciteren doe je bij ons niet alleen. Goed voor meer zelfinzicht en om snel het dna van het bedrijf te kunnen inschatten.”

Yoran: “Ik kreeg ook feedback over wat er wel en niet goed was aan mijn sollicitatie. Dat neem je mee.” Via een online leerplatform kunnen uitzendkrachten aan de hand van vlogs bijleren over topics als assertiviteit, ontstressen en omgaan met deadlines. “We werken graag met video-ondersteuning. Video-cv’s worden al even belangrijk. Die sturen we dan door naar onze vaste klanten”, zegt Katrien.

2. Beter kiezen

Na zes maanden kan Yoran een vast contract krijgen. “Voor Van Hoecke Automation vereist elke nieuwe kandidaat een intensief opleidingstraject”, zegt Katrien.

“Wij houden daarbij de vinger aan de pols. Yoran heeft een vaste recruiter bij wie hij terechtkan. Dat hij ook daar af en toe eens mag horen dat hij het goed doet, is voor hem een extra opsteker. Goed voor je zelfvertrouwen, zeker in je eerste job. We helpen kandidaten aan een job waar ze eerst niet aan gedacht hadden, zeker weten. Industriële bedrijven 4.0 evolueren snel en als gespecialiseerd uitzendkantoor zijn we méé met die veranderingen.”

3. Werk zoals je wil

Whoohoo is niet enkel uitzendbureau. “Naast uitzendwerk met optie vast bieden we ook projectsourcing aan. Dan kom je bij ons op de payroll en sturen we je voor langere periodes naar bedrijven. Freelancen kan ook. Op basis van je eigen voorkeuren ga je dan zelfstandig aan de slag bij een klant. Er zijn massa’s vacatures, dus je kan kiezen welke formule je het beste ligt. De meeste kandidaten kiezen voor flexibel, omdat ze dan een vangnet hebben. Dat geldt voor schoolverlaters tot 50-plussers. Van die laatste categorie zetten wij zelf de voordelen in de verf bij werkgevers: gemotiveerd, loyaal, minder vaak ziek, ervaren,...”

