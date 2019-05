Uitzendwerk in de creatieve sector: dichtbij de doelgroep

Het zijn niet enkel de klassieke profielen van arbeiders of bedienden, ook de creatieve sector is een fervent gebruiker van uitzendkrachten. Al is ook hier qua werkcontracten aardig wat veranderd. We spreken erover met collega’s Amin en Lieselotte, allebei manager bij Amplo en na hun uren actief in de muziekwereld. “Als iets een passie is, doe je dat met plezier.”

“Ik zorg vooral voor de externe communicatie en de marketing van Amplo. Amplo is de opvolger van het vroegere t-heater, gespecialiseerd in interimcontracten voor de kunstensector”, vertelt Amin Dridi, national commercial manager bij Amplo. Maar na tien jaar dekte, volgens hem, zowel de terminologie als het imago de lading niet meer. “Vorig jaar transformeerden we in Amplo. We komen nu veel meer tegemoet aan de realiteit en de manier van werken van onze doelgroep. Zo bieden we nu ook langere contracten, contracten van onbepaalde duur, projectmatige contracten en online tools.” Lieselotte Deforce, accountmanager kunsten bij Amplo: “Ook onze doelgroep is uitgebreid en gaat breder dan alleen de kunstensector. Nu mikken we op de hele creatieve sector. Wij hebben ook aparte HR-diensten op maat voor specifieke sectoren, zoals onze in-house diensten op filmproducties bijvoorbeeld. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de podiumkunsten, het sociaal-cultureel werk en de technisch ondersteunende diensten van de creatieve sector, zoals podiumbouw.”

Naast jullie job bij Amplo staan jullie zelf nog met één been in de creatieve sector?

Amin: “Ik doe de zakelijke omkadering van Lefto en Fifty Foot Combo. Aangezien het allebei gevestigde waarden zijn in de muziekwereld, beperkt mijn werk zich vooral tot het factureren en het doornemen van contracten. Babysitmanagement is bij die mensen niet nodig. (lacht) Dit is historisch gegroeid: ik was lange tijd artistiek directeur van een concertzaal en dan lopen die werelden wat door elkaar. In die tijd deed ik trouwens voor nog meer groepen het management, zoals voor Arsenal, The Neon Judgement en Krewcial.”

Lieselotte: “Ik doe het management van JTOTHEC, de funk & soul-band rond allround muzikant Jonas Casier. En onlangs is daar nog de nieuwe band ‘Heisa’ bij gekomen. Ik hou me vooral bezig met de structuur van de vzw, de boekhouding, de agenda en het mee uitstippelen van de grote lijnen. Eind jaren negentig had ik een eigen boekingskantoor. Daarna ben ik nog een paar keer van job veranderd, maar altijd in de creatieve sector. Zo was ik acht jaar directeur van de Schouwburg in Kortrijk en TRACK. Nu ik een paar jaar voor Amplo werk voor de creatieve sector, kon ik het niet laten om ook zelf weer iets te doen in die branche. Het is een passie.”

Lees verder...

>

>

>