Verenigde Staten verhogen tarieven op Chinese goederen midden in nieuwe overlegronde

De Verenigde Staten zetten de verhoging van de importtarieven op miljarden aan Chinese goederen volgens planning door, ook al houden beide landen net nu een nieuwe overlegronde om de escalerende handelsoorlog te vermijden. China betreurt de stap van de VS, die is genomen “zonder erbij stil te staan dat er noodzakelijke tegenmaatregelen zullen worden genomen”.

De verhoging van de heffingen van 10 naar 25 procent geldt voor goederen die China vrijdagmorgen na 0.01 uur verlaten. De invoering van de hogere tarieven valt midden in een tweedaags handelsoverleg tussen de VS en China, die al maanden in een handelsoorlog verwikkeld zijn. Het ministerie van Handel in China zei in een korte verklaring dat het had gehoopt dat beide landen elkaar halverwege zouden kunnen ontmoeten om het probleem op te lossen. Eerder kondigde China tegenmaatregelen aan als deze verhoging zou worden doorgevoerd.

Het zijn voornamelijk consumentengoederen zoals meubilair, auto-onderdelen, kleding, pc’s en speelgoed die worden getroffen door de verhoging. Gary Shapiro, topman bij de Consumer Technology Association, zei dat de tarieven zullen worden betaald door Amerikaanse consumenten en bedrijven, niet door China, zoals Trump heeft beweerd. “De tarieven hebben de Amerikaanse technologiesector al een miljard dollar per maand meer gekost.”

Onderhandelingen gaan vrijdag verder

Intussen wordt het handelsoverleg tussen beide landen in Washington vrijdag voortgezet. Dat meldde het Witte Huis nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer verslag van de eerste dag hadden uitgebracht aan president Trump.

Er is niets bekendgemaakt over de resultaten van de gesprekken tussen de Amerikanen en de Chinese delegatie onder leiding van vice-premier Xiu He. President Trump gaf eerder aan dat hij het nog steeds mogelijk acht dat er een overeenkomst komt deze week.