Hij boekte 19 escortdames waarna hij hen bedreigde, beroofde en verkrachtte: Limburger (29) moet 8 jaar naar gevangenis

Heusden-Zolder - De 29-jarige B. uit Heusden-Zolder is vrijdag veroordeeld tot 8 jaar cel en 7 jaar terbeschikkingstelling voor de verkrachting van minstens 19 escortdames in een periode van 3 jaar. Hij nam hen mee naar een natuurdomein en bedreigde, beroofde en misbruikte hen daar.

Drie jaar is de pervert actief geweest in de streek rond Heusden-Zolder. Zo lang heeft het geduurd voor de politie hem kon vatten. Omdat zijn slachtoffers zo door hem bedreigd en afgedreigd werden, durfde geen van hen een klacht in te dienen. Zo bang waren ze dat hij zou terugkeren. Want daar dreigde hij mee voor hij de doodsbange jonge vrouwen alleen achterliet in het bos.

De Limburger lokte de vrouwen mee naar een bos omdat hij kickte op seks in de natuur. Daar misbruikte hij zijn slachtoffers op gruwelijke wijze en beroofde hij hen nadien. “Ik dacht echt dat ik doodging”, getuigde een van de slachtoffers.

LEES OOK. Serieverkrachter misbruikte minstens negentien escortdames: zo kon hij jarenlang ongestoord toeslaan

De 29-jarige man uit Heusden-Zolder zocht zijn slachtoffers op het internet, onder meer op fora waar mensen gratis seksafspraakjes kunnen maken, maar ook betaalde contacten kunnen boeken. Hij zocht vooral escortdames met wie hij een prijs onderhandelde, maar die hij uiteindelijk nooit betaalde. Zo maakte hij tussen 2013 en 2016 minstens negentien slachtoffers.

B., volgens het gerecht een minderbegaafde man en halve fantast met een narcistische persoonlijkheid, deed zich telkens voor als rijkaard, maar was eigenlijk werkloos. Het gerecht noemde man tijdens zijn proces erger dan Ronald Janssen.

Geen schuldbesef

De man zelf bleek geen schuldbesef te hebben over wat hij de dames aandeed. “Die dames spreken over nachtmerries. Waarom zijn de meesten dan nog actief in de branche? Ze weten toch dat escorte zijn risico’s met zich meebrengt”, sprak hij tijdens het proces nog.

Er werd een gevangenisstraf van 6 jaar gevorderd tegen de man, waarop enkele slachtoffers zeiden dat hij er daarmee wel erg goed van zou afkomen. De Hasseltse correctionele rechtbank heeft hem vrijdag dan veroordeeld tot 8 jaar effectieve celstraf en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor 7 jaar. Hij is ook tien jaar uit zijn rechten ontzet.

LEES OOK. Limburger verkrachtte 3 jaar lang zeker 19 escortdames, maar kent geen schuldbesef: “Ze weten toch dat zo’n beroep risico’s met zich meebrengt”