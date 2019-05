Brussel maakt 10 miljoen euro vrij voor “eigen versie van Champs Elysées”

Het doel van de operatie is om de openbare ruimte, vandaag voor meer dan 85 procent bestemd voor auto’s bestemd, te herontwikkelen tot een groene stadsboulevard. De fietsers en voetgangers staan daarin centraal. Zij krijgen een promenade om op te flaneren of om op te fietsen dankzij aan beide kanten afgescheiden tweerichtingsfietspaden. De huidige bomenrij wordt behouden en er komen nog eens 38 bomen bij.

Er is een budget van 10 miljoen euro voor het project.

Toison d'Or will soon match the beauty of les Champs-Elysées in Paris or the Passeig de Gracia in Barcelona. It will become a real city promenade with loads of trees, benches, light and bi-directional cycle lanes! ⁰https://t.co/SkpZ7TJbkf pic.twitter.com/WTd0reIupp