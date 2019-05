Brutale moord op regisseur van Dallas en CHiPs na meer dan 30 jaar opgelost

De brutale moord op de Amerikaanse regisseur Barry Crane is na meer dan 30 jaar wellicht opgelost.

De politie in Californië pakte donderdag na een DNA-vergelijking een 52-jarige man op. Hij heeft de moord bekend, zo meldden Amerikaanse media. Crane werkte als regisseur aan talloze televisieseries, waaronder Dallas, Mission Impossible, CHiPs, The Incredible Hulk, Hawaii Five-0, Wonder Woman en Mannix.

Een huisbediende vond in juli 1985 het lijk van de 57-jarige televisieproducent in de garage van zijn huis in Los Angeles. Hij was afgeranseld en gewurgd. Voor zijn dood behoorde de Amerikaan, die ook een succesvol bridgespeler was, tot de meestgevraagde televisieregisseurs in zijn land.