Eleven Sports verwerft uitzendrechten voor de MLS

Eleven Sports heeft de uitzendrechten verworven voor de Major League Soccer. De Amerikaanse voetbalcompetitie is de komende vier seizoenen in België en Luxemburg live en exclusief te volgen op de zender. Dat maakte het bekend in een persbericht.

De Major League Soccer groeit elk jaar aan populariteit. In 1996 begon de Amerikaanse voetbalcompetitie met 10 teams, dit seizoen zijn er al 24 profclubs actief en vanaf volgend seizoen komen er nog twee bij. Met Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic en Bastian Schweinsteiger spelen er enkele absolute wereldsterren in de MLS. En met Laurent Ciman en Roland Lamah zijn er ook twee ex-Rode Duivels actief in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Deze winter maakte ook Alejandro Pozuelo de overstap van KRC Genk naar Toronto FC.

Het nieuwe seizoen van de MLS begon in maart en is intussen al elf speeldagen ver. Vanaf deze week zal Eleven Sports minstens één wedstrijd per speeldag live uitzenden en dat vier seizoenen lang. De reguliere compeittie eindigt in september. Nadien volgen er play-offs, Conference Finals en een finale zoals in de NBA. Vorig seizoen werd Atlanta United kampioen, LA Galaxy is de recordkampioen met vijf titels.

De live wedstrijden op Eleven Sports:

11 mei – 21u00 – Toronto vs. Philadelphia

19 mei – 21u00 – Dallas vs. Los Angeles

25 mei – 21u30 – Chicago – New York

1 juni – 22u00 – Montreal - Orlando

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg:

“De Major League Soccer is een aantrekkelijke competitie voor de neutrale voetbalsupporter. Er spelen enkele grote namen en talentvolle spelers uit Europa, zoals Alejandro Pozuelo, kiezen alsmaar vaker voor de overstap naar de Verenigde Staten. We zijn trots dat we de komende vier seizoenen deze sterk groeiende voetbalcompetitie live en exclusief kunnen uitzenden.”