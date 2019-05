Iers parlement roept als tweede ter wereld “klimatologische noodtoestand” uit

Een amendement op een parlementair rapport om een “klimatologische noodtoestand” uit te roepen en aan het parlement te vragen om “te onderzoeken hoe de Ierse regering haar antwoord op het probleem van het verlies aan biodiversiteit kan verbeteren” werd donderdagavond zonder stemming goedgekeurd. Eamon Ryan, fractieleider van de Groene Partij, onderstreepte nadien de noodzaak dat er nu concrete maatregelen volgen.

