Het is voor een nobel doel, maar Chelsea heeft nu spijt van wel heel ongelegen oefenwedstrijd

Het zijn drukke dagen voor Chelsea en die worden niet gesmaakt door trainer Maurizio Sarri. Woensdag heeft de Engelse club een benefietwedstrijd op het programma staan in de Verenigde Staten. Volgens Sarri is dit allesbehalve een ideale voorbereiding op de Europa League-finale van 29 mei.

Woensdag speelt de club van Eden Hazard een oefenwedstrijd ten voordele van ‘Final Whistle on Hate’ in Foxborough tegen New England Revolution. De wedstrijd is bedoeld om geld in te zamelen voor antidiscriminatiefondsen. Maar Maurizio Sarri is daar niet zo gelukkig mee.

“We zijn allemaal moe”, zei de Italiaanse coach aan de BBC na de gewonnen halve finale in de Europa League. De Londenaren hadden 120 minuten voetbal en strafschoppen nodig om voorbij Eintracht Frankfurt te gaan. “We moeten onze batterijen weer opladen. Helaas moeten we volgende week naar de Verenigde Staten. Ik denk dat we momenteel behoefte hebben aan rust.”

Het is maar de vraag met welke spelers Sarri de oceaan oversteekt. Of dat met of zonder Hazard zal zijn, is een groot vraagteken. Chelsea speelt zondag de laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van Leicester. Op 29 mei staat voor The Blues de finale van de Europa League op het programma tegen Arsenal in Bakoe.