RTL zendt geluidsopname van foltering Valentin uit, advocaten verontwaardigd: “Schandalig”

De Franstalige radiozender RTL heeft vrijdag een geluidsopname uitgezonden van de foltervideo die donderdag achter gesloten deuren werd vertoond in het Luikse assisenhof. Daar staan vijf personen terecht voor de foltering en moord op de 18-jarige mentaal gehandicapte Valentin Vermeesch. Bij de start van de zitting vrijdagochtend spraken verschillende advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen hierover hun verontwaardiging uit.

Vermeesch’ lichaam werd op 14 april 2017 teruggevonden, de handen vastgebonden op de rug en een keukenhanddoek rond de nek. Zijn beulen hadden hem op 26 maart uitgenodigd in een appartement in Hoei. Hij werd er bespot en uitgelachen. Dat ontaardde in geweld: de vijf sloegen en martelden hem. Na meerdere uren gooiden zijn beulen hem levend in de Maas om zich van hem te ontdoen en ervoor te zorgen dat hij hen niet zou verklikken. Een deel van de marteling werd bovendien gefilmd.

Het hof besliste donderdagochtend dat de vertoning van die beelden moest gebeuren achter gesloten deuren. Het ging daarmee in op een vraag van advocaat Alexandre Wilmotte, die optreedt voor de burgerlijke partijen, om de herinnering aan Valentin niet te besmeuren.

“Schandalig”

Wilmotte kreeg donderdagavond al te horen dat RTL de beelden in zijn bezit had, en hij waarschuwde de zender meteen dat hij uit naam van de familie een rechtszaak zou aanspannen als ze zouden overgaan tot uitzending. Dat gebeurde vrijdagochtend toch. “Ik vind dit schandalig”, aldus Wilmotte, die de uitzending “heel zwaar betreurt”.

Alexander Hart (21), Belinda Donnay (22), Dorian Daniels (22), Loïck Masson (23) en Killian Wilmet (18) staan terecht voor moord, marteling, onmenselijke behandeling, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, opsluiting en doodsbedreigingen en mishandeling van een kwetsbaar persoon.

