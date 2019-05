Vervangbus NMBS slalomt tussen gesloten slagbomen: “Levensgevaarlijk. Onaanvaardbaar”

Sint-Niklaas - Een bus vol passagiers heeft donderdagnamiddag een rood licht en gesloten slagbomen aan een spoorwegovergang in Belsele (Sint-Niklaas) genegeerd, zo is te zien op beelden die gefilmd werden door een passagier van de bus zelf. Zowel de NMBS als Infrabel tillen erg zwaar aan het incident, des te meer omdat het om een vervangbus gaat die door de NMBS zelf werd ingelegd. “Het kleinste kind weet dat je moet stoppen aan een gesloten spoorwegovergang. Rood is rood.”

BEKIJK OOK. Goederentrein met gevaarlijke stoffen ontspoord in Belsele

Donderdagochtend rond 9 uur ontspoorde de achterste wagon van een goederentrein in Belsele. Omdat er heel veel schade was op het spoortraject werd al snel besloten om het treinverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas stil te leggen en werd de spoorwegovergang in Belsele gesloten. De NMBS legde voor de rest van de dag tal van vervangbussen in om de getroffen reizigers alsnog op hun bestemming te brengen.

“Vijf minuten of twee dagen, maakt niets uit”

Het was een van die vervangbussen die in de namiddag, op een moment dat de overweg al uren dicht was, besloot om toch tussen de gesloten slagbomen te laveren om zo zijn weg voort te zetten. Het incident werd gefilmd door een van de passagiers, zo is te zien op bovenstaande beelden. “Dit is onaanvaardbaar”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel, die de beelden ook al onder ogen kreeg. “Of die slagboom pas vijf minuten of al twee dagen dicht was, maakt niets uit. En of er op dat moment nu treinen reden of niet. Rood is rood. En dan mag je niet passeren. Dat weet het kleinste kind. Laat staan iemand die een rijbewijs heeft en dus zijn rijexamen al heeft afgelegd.”

Bij de NMBS zijn ze een intern onderzoek gestart naar het voorval. “Voor onze vervangbussen doen wij een beroep op externe maatschappijen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “We zoeken nu uit om welke firma het gaat en gaan bekijken welke acties we gaan ondernemen. Maar dat we hier gepast op gaan reageren, staat buiten kijf. Dit is levensgevaarlijk. Onaanvaardbaar.”

Zwaarst mogelijke verkeersovertreding

”Verkeersovertredingen zijn ingedeeld in drie categorieën”, luidt het bij de lokale politie van Sint-Niklaas. “Een rood licht negeren, of dat nu aan een spoorwegovergang is of niet, valt sowieso in de zwaarste categorie. Daarop staat minimaal een boete van 174 euro, maar in zo’n gevallen kan het parket beslissen of er nog een extra straf moet worden opgelegd.”

Volgens bepaalde bronnen zou de chauffeur in kwestie al ontslagen zijn door zijn werkgever, maar dat kon nog niet worden bevestigd.