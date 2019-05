Sander Berge: “Het is tijd voor een volgende uitdaging. Ook Champions League-ticket zal mij niet op andere gedachten brengen”

Hij is een vaste kijker van Extra Time en pikt daar altijd grote stukken van mee. Om maar te zeggen dat het Noors en het ­Nederlands veel affiniteiten vertonen. Vandaag nemen we de proef op de som en warempel, de gelijkenissen zijn opvallend. De ­thema’s die we met Sander Berge (21) aankaartten, krijgt u in het Noors. Zijn antwoorden uiteraard niet. Of dit het grote afscheidsinterview is? Het heeft er alle schijn van. “Ik ben toe aan een stap naar een meer uitdagende competitie. Maar ik wil in Genk worden herinnerd als een kampioen.”