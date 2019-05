Engelse clubs woedend door torenhoge prijzen voor klein aantal tickets Europese finales: “UEFA is de schaamte totaal voorbij”

Het is al Engeland dat de klok slaat in Europa dit seizoen. Liverpool en Tottenham spelen de finale van de Champions League, Arsenal en Chelsea die van de Europa League. Maar er is nu al heel wat heisa over de verdeling én prijzen van de tickets voor de Europese clashes.

De UEFA maakte vrij snel bekend hoeveel tickets elke club ter beschikking krijgt voor zijn supporters. Dit is de opmerkelijke verdeling:

Finale Champions League

Wanda Metropolitano (Madrid) - capaciteit 68.000

Liverpool: 16.613 tickets

Tottenham: 16.613 tickets

Finale Europa League

Olympisch Stadion (Bakoe) - capaciteit 70.000

Arsenal: 6.000 tickets

Chelsea: 6.000 tickets

Wie goed kan tellen, kan enkel concluderen dat minder dan de helft van de zitjes tijdens de Champions League-finale gevuld zullen zijn door supporters van Liverpool en Tottenham. Beide clubs krijgen zo’n 24 procent van de beschikbare plekken. Voor de Europa League-finale is het nog erger. Arsenal en Chelsea krijgen samen (!) 17 procent van de zitjes in Baku. En de rest? Die worden ingevuld door de UEFA zelf en zullen gaan naar onder andere sponsors.

De #UEFA is de schaamte totaal voorbij: Arsenal en Chelsea krijgen voor hun fans elk slechts 6.000 kaartjes voor Europa League-finale in Azerbeidzjan, in stadion met 70.000 capaciteit. De rest gaat naar commerciële en lokale partijen en de bond zelf ?? #disgrace pic.twitter.com/JOs7ZVoNXr — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) 10 mei 2019

Duur, duur, duur

Arsenal zegt zelf “intensief in discussie” te zijn met de UEFA om meer plaatsen vrij te maken voor zijn supporters en dat het onmogelijk is om zo weinig tickets te verdelen door de grote vraag. Gelukkig kost een ticket voor de Europa League-finale niet zo bijster veel want een trip naar Azerbeidzjan is er eentje van ruim 4.500 kilometer. Gemiddeld zal een ticket 50 euro kosten. De goedkoopste tickets kosten 30 euro, de duurste 140 euro.

Bij Liverpool en Tottenham klinkt op dat vlak een heel ander geluid. De goedkoopste tickets voor de Champions League-finale zijn 70 euro, maar dan gaat het snel omhoog richting bijna 600 euro.

Liverpool given an allocation of 16,613 tickets for the CL final.

Category 1: £513 (£410 restricted view)

Category 2: £385 (£308 restricted view)

Category 3: £154 (£120 restricted view)

Category 4: £60#LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) 8 mei 2019

Season ticket holders, members and fan card holders who have been to 7 or more CL games this season are guaranteed a ticket. There will be a ballot for those who have been to 6. #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) 8 mei 2019

Daar komt bovenop dat vliegtuigtickets in het weekend van finale op 1 juni intussen twaalf keer zo duur zijn als normaal, gemiddeld rond de 1.500 euro. Hotels vragen meer dan 1.100 euro voor een kamer en boekingen van Airbnb worden geannuleerd omdat aanbieders van slaapplaatsen plots drie keer zoveel geld vragen.

“Het absolute plezier van het feit dat we de finale hebben gehaald, en vooral de manier waarop, is aangetast door de astronomische uitgaven voor een trip naar Madrid”, zegt Joe Blott van een supportersclub van Liverpool aan The Guardian. Reds-fan Chris Anderson is de wanhoop nabij. “Ik heb alles geprobeerd. Ik wilde zelfs een ferry pakken. Dit is triest, zo behandel je voetbalfans niet.”