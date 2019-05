Jeff Bezos onthult ruimtetuig dat kan bijtanken op de maan: “Met dit ongelooflijke toestel vliegen we naar de maan”

Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft donderdag zijn model voor een maanlander voorgesteld. “Dit is een ongelofelijk voertuig en het gaat naar de maan vliegen”, aldus Bezos bij de voorstelling in Washington.

“Vandaag heeft onze oprichter onze visie gedeeld, om de ruimte in te gaan, ten gunste van de aarde. We moeten terugkeren naar de maan, deze keer om er te blijven”, tweette Blue Origin.

Today, our founder shared our vision to go to space to benefit Earth. We must return to the Moon—this time to stay. We’re ready to support @NASA in getting there by 2024 with #bluemoon. pic.twitter.com/UqQyMa9Zcn — Blue Origin (@blueorigin) 9 mei 2019

Bezos’ bedrijf Blue Origin werkte drie jaar aan het design van maanlander Blue Moon. Het kan tot vier maanauto’s transporteren, net als toestellen voor wetenschappelijk onderzoek en op termijn zelfs mensen. Blue Moon werkt alvast tot 2024 samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. “Blue Origin bouwt de infrastructuur om een nieuwe generatie dromers te ontketenen. Ik heb deze mensen vandaag gevonden, de toekomst is in goede handen”, tweette Bezos zelf. Het is wel nog niet duidelijk wanneer het toestel in productie kan worden genomen.

Blue Origin is building the infrastructure needed to unleash the next generation of dreamers. I met these young people today, and the future is in great hands. #BlueMoon @clubforfuture pic.twitter.com/F2zPM5PngM — Jeff Bezos (@JeffBezos) 9 mei 2019

Ongeveer een jaar geleden zei Bezos dat Blue Origin “het belangrijkste is wat ik doe”. Hij denkt dat het nodig is om het zonnestelsel te exploiteren, onder meer om toekomstige energiecrisissen te vermijden.

Bestemming: Shackleton-krater

Blue Origin had de persconferentie mysterieus aangekondigd met een afbeelding van het schip Endurance van de Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton. Dat bleek een hint naar de bestemming waar Bezos zijn oog op heeft laten vallen: de Shackleton-krater op de maan.

Die krater bevindt zich op de zuidpool van de maan, waar wetenschappers vermoeden dat er zich ijs bevindt. In dat geval zou het water dat daaruit gewonnen kan worden gebruikt worden in de productie van raketbrandstof voor landende voertuigen. Donderdag werd namelijk ook een nieuw type motor voorgesteld (de BE-7) dat gebruikmaakt van vloeibare stikstof. “Op die manier zouden onze voertuigen kunnen bijtanken op de maan”, aldus Bezos.

Op termijn zou het ijs zelfs gebruikt kunnen worden als drinkwater voor een permanente menselijke aanwezigheid op de maan, één van de grote dromen van de miljardair.

Bezos is onder andere de oprichter en baas van onlinewinkel Amazon, en eigenaar van de krant Washington Post. Naast Bezos engageert ook Tesla-baas Elon Musk zich in de ruimtevaart, via SpaceX. De twee Amerikaanse raketbouwers halen dure contracten van de Amerikaanse regering binnen, en drukken zo de prijzen op de privémarkt.