Meer dan één op vier Vlamingen klopt overuren die niet vergoed worden

Zowat vier op de tien werknemers krijgen niet genoeg tijd om hun taken te voltooien, en presteren daardoor overuren die in 28 procent van de gevallen niet vergoed worden. Dat is gebleken uit een onderzoek van HR-bedrijf Protime bij meer dan 1.000 werkende Vlamingen.

Voor 39 procent van de ondervraagden is de termijn die ze krijgen om hun taken af te werken vaak onrealistisch, en moeten ze daardoor ‘s avonds of in het weekend overuren kloppen, zo meldt Protime vrijdag. Meer dan een kwart van de werknemers krijgt voor die extra werkuren niets terug, 22 procent krijgt de overuren wel uitbetaald, en voor 50 procent worden de overuren in extra verlofdagen uitbetaald.

“Werknemers die systematisch overuren kloppen, maken kans om vroeg of laat tegen hun grenzen aan te lopen”, zegt Peter s’Jongers, CEO van Protime. “Hun werk-privébalans is dan uit evenwicht omdat ze zichzelf niet de nodige tijd gunnen naast het werk.”

Ruim 40 procent van de werknemers wil ook meer inzicht krijgen in zijn tijdsbesteding op het werk. Van de respondenten gaf een op de vijf aan dat hun aanwezigheid of gepresteerde uren zelfs niet worden geregistreerd.

In Franstalig België vindt meer dan de helft van de werknemers (54 procent) dat ze niet genoeg tijd krijgen voor hun taken, en krijgt 23 procent geen vergoeding voor de gemaakte overuren.