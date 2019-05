Peter Vandenbempt, de vaste voetbalcommentator van Sporza Radio, maakt tweewekelijks een tussenstand van het voetbalseizoen op. Vandaag blikt hij terug op de waanzinnige halve finales in de Champions League.

“Het failliet van de analisten en hun voorspellingen.” Zo sprak Gert Verheyen in de studio van Proximus Sports. Het was een onwerkelijke Europese tweedaagse. Het voetbal is ongemeen brutaal en genereus ...