Ophef over nieuwe camera’s gericht op meisjeskleedkamer in Molenbeekse school

Sint-Jans-Molenbeek - Op het Molenbeekse Serge Creuz-atheneum hebben nieuwe bewakingscamera’s, waarvan er een gericht is op de meisjeskleedkamer, donderdag geleid tot enige ophef. Dat zegt een vakbondsafgevaardigde. De school zelf was vrijdagvoormiddag niet bereikbaar.

Donderdag merkten leerlingen op dat een van de nieuwe camera’s gericht is op de meisjeskleedkamer, waarop ze hun ongenoegen lieten blijken. Ook ouders van de leerlingen belden met de school.

Personeelsleden hadden hun ongenoegen over de nieuwe camera’s, die er al een tweetal weken hangen, eerder al laten blijken. Het personeel betreurt dat er geen overleg is geweest, en vroeg de directie om meer uitleg. Die liet schriftelijk weten dat de kwestie aan bod kwam tijdens een overlegvergadering, maar de vakbondsvertegenwoordigers merken op dat die vergadering ging om het vervangen van bestaande camera’s, niet over de installatie van nieuwe.