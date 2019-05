Cannes maakt zich op voor 72ste filmfestival (en ja, Tarantino zal er toch zijn nieuwste voorstellen)

Na de hetze rond Netflix in 2017 en de #metoo-affaire vorig jaar hebben de organisatoren van het filmfestival van Cannes er alles aan gedaan om dit jaar de focus opnieuw te leggen op de film, de cineasten en de acteurs. Ze doen dat met een plejade aan sterren die vanaf volgende week de Croisette van de badstad zullen bevolken. De 72ste editie van het filmfestival vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 25 mei.

Dé ster die eruit springt is Quentin Tarantino, sinds zijn Gouden Palm voor ‘Pulp Fiction’ in 1994 een van de chouchous van het festival. Hij stelt er zijn nieuwste film ‘Once Upon a Time in Hollywood’ voor in wereldpremière. Dat de film, met onder meer Brad Pitt en Leonardo DiCaprio, meedingt naar een Gouden Palm had echter heel wat voeten in de aarde: “We vreesden dat de film, die pas eind juli in de zalen komt, niet op tijd klaar zou zijn”, zegt Thierry Frémaux, een van de organisatoren van het festival, “maar Quentin Tarantino, die al vier maanden dag en nacht aan het monteren is, is een echt kind van Cannes, trouw en punctueel!”

‘Once Upon a Time in Hollywood’ speelt zich af in het Los Angeles van 1969, het jaar nadat oude censuurregels werden afgeschaft en er explicietere films met seks en geweld verschenen. Vorig jaar was Tarantino nog juryvoorzitter van het festival.

Bekijk hier de trailer van ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Pleiade aan sterren

Maar Tarantino is niet de enige grote naam. Komen ook naar Cannes om hun nieuwste film voor te stellen: Pedro Almodovar, Terrence Malick, Céline Sciamma, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan en Ken Loach. Voorts kunnen de fans zich vergapen aan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Léa Seydoux, Isabelle Huppert, Alain Delon, Bill Murray, Elton John, Iggy Pop en Tom Waits. Muzieklegende Elton John zal op 16 mei de wereldpremière bijwonen van zijn biografische speelfilm ‘Rocketman’, en ook ene Diego Maradona is aangekondigd. De volgens sommigen beste voetballer ooit komt er de première bijwonen van een documentaire over zijn gloriejaren bij de Italiaanse voetbalclub SSC Napoli.

‘Rocketman’, de biografische speelfilm van Elton John

De zombiefilm ‘The Dead Don’t Die’ van Jim Jarmusch opent het festival op 14 mei. ‘Hors normes’ van ‘Intouchables’-regisseur Olivier Nakache en Éric Toledano sluit het festival dan weer af. De Mexicaanse regisseur Alejandro González Iñárritu zal de jury voorzitten.

Met ‘The Dead Don’t Die’ zal er ook een zombiefilm te zien zijn op het filmfestival

Gebroeders Dardenne voeren opnieuw Belgische legioen aan

Jean-Pierre en Luc Dardenne maken met hun nieuwste film, ‘Le Jeune Ahmed’, kans op de Gouden Palm. Het zou hun derde zijn, na ‘Rosetta’ en ‘L’Enfant’. De nieuwste film van de Waalse broers gaat over radicalisering, in de persoon van de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven. De film komt op 22 mei in de zalen. Het duo maakt met een andere film nog kans op de prijs, want hun productiehuis Les films du fleuve heeft ‘Sorry, We Missed You’ van Ken Loach mee geproduceerd.

‘Le Jeune Ahmed’ van de gebroeders Dardenne maakt kan op de Gouden Palm

Ook de Belgische coproductie ‘Sibyl’ van de Française Justine Triet neemt deel aan de competitie. In de film speelt ook de Frans-Belgische actrice Virginie Efira mee. De film is een coproductie van het Belgische Scope Pictures en vertelt het verhaal van een psychotherapeute die schrijfster wordt. Verder spelen Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider en Sandra Hüller mee in de prent.

De Française Justine Triet trekt naar Cannes met ‘Sibyl’

Regisseur Bas Devos mag volgende week dan weer zijn derde speelfilm ′Ghost Tropic’ in première voorstellen op de Quinzaine des Réalisateurs, de belangrijkste nevensectie van het filmfestival van Cannes. Ghost Tropic gaat over de 58-jarige Khadija, die na een lange werkdag ‘s avonds laat in slaap valt op de metro. Ze wordt pas wakker aan de eindhalte, en moet noodgedwongen te voet naar huis. Haar nachtelijke tocht dwingt haar om hulp te vragen en te geven aan de andere bewoners van de nacht. De hoofdrol wordt vertolkt door Saadia Bentaïeb. Nora Dari, Maaike Neuville en Willy Thomas spelen belangrijke bijrollen. Devos’ vorige speelfilm Hellhole beleefde eerder dit jaar zijn wereldpremière op het Internationaal Filmfestival van Berlijn.

Een andere landgenoot, Lukas Dhont, maakt dan weer deel uit van de jury voor Un Certain Regard, het onderdeel van de officiële selectie van het filmfestival waar hij vorig jaar met zijn speelfilmdebuut hoge ogen gooide. Dhont won in Cannes vier prijzen met Girl, waaronder de Caméra d’Or voor beste debuut.

Hendrik Verthé van a team productions is op zijn beurt geselecteerd voor Producers on the Move. Dit platform voor jonge Europese filmproducenten, een initiatief van European Film Promotion, plaatst elk jaar een nieuwe generatie producenten in de schijnwerpers tijdens het festival.