Matchpack Standard - AA Gent: Standard met noodploeg tegen de Buffalo’s

Als Standard in deze play-offs nog over Antwerp naar de derde plaats wil springen, is het bijna verplicht om vanavond te winnen op Sclessin tegen KAA Gent. Makkelijker gezegd dan gedaan want de Rouches missen een resem basisspelers. KAA Gent speelt in Luik dan weer zijn laatste troeven uit voor de vijfde plaats en die hypothetische kans op een Europees ticket.

Scheidsrechter: Lawrence Visser

Standard Standard KAA Gent KAA Gent Ochoa; Goreux, Bokadi, Kosanovic, Miangue; Raskin, Cimirot, Marin; Bastien, Halilovic, Balikwisha

Bank: Gillet. Bodart. Sangare. Laifis (?). Pocognoli. Raskin. Patoulidis. Mpoku (?). Djenepo (?). Oulare (?) Carcela (?)

Geschorsten: Cavanda

Geblesseerden: Carcela, Fai, Oulare, Sa, Vanheusden, Lestienne en Emond

Dit zegt onze clubwatcher: Michel Preud’homme moet mogelijk op zoek naar figuranten om de reservebank vol te krijgen, want het lijstje met afwezigen is ontzettend lang. Van Vanheusden en Sa wisten we al dat hun seizoen voorbij was. Carcela komt daar mogelijk bij. De vleugelspits speelde de voorbije weken door met een heupblessure. Het letsel van Fai (dij) lijkt minder ernstig dan verwacht, maar vanavond lijkt nog te vroeg te komen. Ook Lestienne en Emond vielen in laatste instatie uit. Voorts zijn er nog Mpoku, Djenepo en Fai. Voor de drie vleugelspitsen komt het treffen met Gent wellicht te vroeg. Laifis is dan weer vermoeid. Toch nog enigszins goed nieuws uit de lappenmand: de kans bestaat dat Obbi Oulare op de bank kan plaatsnemen. Al bij al treden de Rouches met een zeer experimentele ploeg aan vanavond. Hoe dan ook, MPH en het publiek verwacht een reactie na het verlies op Anderlecht van vorige week.

Verwachte opstelling: Kaminski; Souquet, Bronn, Derijck, Asare; Verstraete, Odjidja, Bezus; Dejaegere, Yaremchuk, Dompé

Bank: Thoelen, De Busser, Rosted, Plastun, De Smet, Esiti, David, Sorloth, Limbombe, Kvilitaia

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Coosemans en Chakvetadze

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 2-1 thuis, 3-2 uit

Dit zegt onze clubwatcher: Er zijn makkelijker opdrachten denkbaar dan een driepunter boeken op bezoek bij Standard. Maar voor het AA Gent van Jess Thorup zit er wellicht niets anders op als ze nog kans willen maken op die vijfde plaats en die hypothetische kans op een Europees ticket. De Rouches lijken stilaan uitgeblust maar na de belabberde prestatie in Anderlecht zijn ze hun publiek in principe wel een gepaste reactie verschuldigd. Afwachten of de Buffalo’s de Luikse furie kunnen temmen.