Vandalen hakken iconische Gentse knotwilg ‘De Schreeuw’ uit

Gent - In Gent hebben onbekenden een iconische knotwilg gevandaliseerd in natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. De oude wilg stond er bekend als “De Schreeuw”, naar het schilderij van de Noorse kunstenaar Edvard Munch. Beheerder Bart De Muynck van de Gentse groendienst overweegt een klacht in te dienen tegen onbekenden.

De stam van de oude knotwilg was over de jaren heen hol geworden, wat normaal is voor de soort. De wilg stond bij bezoekers en beheerders van het natuurreservaat bekend om zijn uitgesproken gelijkenis met het beroemde schilderij. Om die reden waren er ook plannen om de boom na zijn dood tentoon te stellen.

Maar enkele dagen geleden hebben onbekenden de schors van de boom uitgekapt en gestolen. Dat is in strijd met de Vlaamse wetgeving rond natuurreservaten, aldus De Muynck.