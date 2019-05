Van Beveren tot Barcelona en Manchester City: Yaya Touré stopt na rijkgevulde carrière met voetballen

Yaya Touré zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft zijn makelaar vrijdag laten weten, en is intussen bevestigd door zijn ex-club Manchester City. De 35-jarige Ivioriaan brak bijna twintig jaar geleden bij SK Beveren door.

Touré kwam in 2001 bij Beveren terecht als een van de vele jonge Ivoriaanse spelers uit de voetbalacademie van Jean-Marc Guillou en speelde er tot eind 2003. Via het Oekraïense Metallurg Donetsk (2003-2005), het Griekse Olympiakos (2005-2006) en het Franse Monaco (2006-2007) belandde hij in 2007 bij Barcelona.

Met het Spaanse team won hij tweemaal de landstitel, en een keer de Champions League, de Europese Supercup, het WK voor clubs, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup.

Foto: AFP

Van 2010 tot 2018 verdedigde de middenvelder de kleuren van Manchester City. Over het Kanaal veroverde hij drie landstitels en League Cups, een FA Cup en een Community Shield. Nadien keerde hij terug naar Olympiakos, waar hij eind 2018 alweer vertrok. Nadien zat hij zonder club.

Touré werd vier keer op rij verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar (2011-2014). Als international bij Ivoorkust won hij in 2015 de Afrika Cup en nam hij deel aan drie wereldkampioenschappen. Hij heeft daarnaast ook een eigen lied, samen met broer Kolo Touré. Ooit op beruchte wijze gezongen door het hele team van Liverpool.