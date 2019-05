Sterrenchef Sergio Herman maakt ‘plastic soep’ op school van zijn kinderen

Knokke-Heist - Sterrenchef Sergio Herman kookt vrijdag een niet alledaagse soep op de Sint-Jansschool in Knokke-Heist, de school waar zijn kinderen zitten. Dat doet hij om de problematiek rond plastic onder de aandacht te brengen. “Ook in onze keuken komt er te veel plastic binnen”, zegt Herman. “We moeten daar echt voor opletten.”

Kinderen bewust maken van de problematiek rond plastic vervuiling, dat was het doel in de Sint-Jansschool. Schooldirecteur Marc Moeyaert had de leerlingen beloofd dat sterrenchef Sergio Herman een speciale soep zou maken. De kinderen verwachtten een groentensoep maar het bleek om plastic soep te gaan.

Tijdens een ludiek optreden maakte de sterrenchef plastic soep met alle verpakkingen van de ingrediënten, tot grote verbazing van alle leerlingen. Daarmee wilde de school in samenwerking met de sterrenchef de kinderen bewustmaken van de problematiek. “We werken al het hele jaar rond het thema van plastic in de wereld”, vertelt de schooldirecteur. “Het bezoek van Sergio Herman is een mooi sluitstuk van ons project.”

Ook Sergio Herman zelf vindt het belangrijk om kinderen daarop attent te maken. “Ook bij ons in het restaurant komt er veel plastic binnen. We moeten daar echt voor opletten want er komt heel veel terecht in de zee”, vertelt Sergio. “Ook als chefs hebben we de verantwoordelijkheid om waakzaam te zijn voor plastic vervuiling. We moeten werken aan duurzaamheid.”