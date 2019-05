Hoge Raad voor Justitie “stelt zich vragen” bij behandeling van dossier-Bakelmans door Antwerps gerecht

De Hoge Raad voor Justitie “stelt zich vragen” bij de manier waarop het Antwerpse gerecht het dossier van Steve Bakelmans heeft behandeld. De verdachte van de moord op Julie Van Espen was op vrije voeten omdat hij beroep had aangetekend tegen een veroordeling in een verkrachtingszaak, twee jaar eerder. Het Antwerpse gerecht wijst daarvoor naar personeelsgebrek.

“Een week geleden heeft de Hoge Raad een rapport uitgebracht met de oproep om van de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit te maken”, staat er te lezen in een persbericht. “Amper enkele dagen later hoorde de Hoge Raad met ontzetting en droefnis van de tragische omstandigheden waarin Julie Van Espen is gestorven. Via de media nam de Hoge Raad kennis van het verloop van een lopende gerechtelijke procedure lastens de vermoede dader over vroegere feiten.”

Met die laatste zin doelt voorzitter Christian Denoyelle op het feit dat Steve Bakelmans in 2017 al eens veroordeeld werd tot vier jaar cel voor een verkrachting, maar door de lopende beroepsprocedure twee jaar lang op vrije voeten bleef. Het Antwerpse gerecht verdedigde zich tegen de daaropvolgende kritiek door te verwijzen naar het chronische personeelsgebrek bij justitie. Om die reden werd strafkamer C2 van het Antwerpse hof van beroep, dat de zaak van Bakelmans moest behandelen, in juli 2018 gesloten.

Denoyelle stelt zich naar eigen zeggen echter vragen bij die verklaring. “De Hoge Raad is uiteraard erg begaan met de onafhankelijkheid van de magistraten en het noodzakelijke respect voor de inhoud van gerechtelijke beslissingen, maar stelt zich vragen bij de manier waarop is omgegaan met het dossier van Steve B. door het Antwerpse gerecht”, zegt hij. “Het moet en het kan beter.” De Hoge Raad stelde volgens Denoyelle daarom bijkomende vragen aan de voorzitter van het hof van beroep en aan de procureur-generaal, want “het is de taak van de Hoge Raad om eventuele structurele tekortkomingen op te sporen en verbeteringen voor te stellen.”

Ook bij het feit dat het hof van beroep de op de lange baan geschoven dossiers van strafkamer C2 de afgelopen dagen liet controleren om te bekijken of sommige niet sneller behandeld moesten worden, stelt Denoyelle zich vragen. “Had men dat dan niet gedaan voor ze de beslisten om de kamer te sluiten?“, klonk het.