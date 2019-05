De allesbeslissende wedstrijd tussen Club Brugge en Racing Genk heeft dit seizoen zijn voorgeschiedenis

Racing Genk en Club Brugge maken zondag in een onderling duel uit of de Limburgers de titel pakken of de West-Vlamingen de titelrace spannend blijven houden. Genk won twee van de afgelopen drie wedstrijden na ware spektakels en een VAR-beslissing, Club won er één en toonde toen dat alles toch nog mogelijk is. De afgelopen drie spektakels opgelijst.

Speeldag 14: Racing Genk staat aan de leiding in de Jupiler Pro League. Club Brugge volgt op drie punten van de Limburgers. Genk domineerde in het eerste helft en kwamen verdiend op voorsprong via Ndongala. Met de rust in zicht namen de bezoekers het commando over, maar op de gelijkmaker moest het wachten tot na de rust. Uitgerekend Siebe Schrijvers verzilverde het overwicht van Club Brugge met de verdiende gelijkmaker. Na het uur barstte de wedstrijd helemaal open met grote kansen aan beide kanten, maar zowel Club als Genk kwamen niet meer aan scoren toe.

Speeldag 26: Club Brugge staat voor een lastige opdracht in de topper tegen Genk. Club staat al elf punten achter op de Limburgers en lijken de titel nog voor de play-offs uit handen te hebben gegeven. Met Alejandro Pozuelo als invaller verloor leider Genk met 3-1. Blauw-zwart trok de match naar zich toe in een ijzersterke eerste helft, via goals van ex-Genk-spelers Clinton Mata en Siebe Schrijvers. Na rust zorgde Mbwana Samatta heel even voor hoop, maar Ruud Vormer zette amper een minuut later de puntjes op de i met het derde Brugse doelpunt van de dag. De Bruggelingen naderden tot op acht punten van de leider.

Play-off 1 speeldag 4: Door het verlies van Genk bij Antwerp (1-0) en de negen op negen van Club, waren de Bruggelingen tot op 1 punt genaderd. Club kon voor het eerst sinds de negende speeldag van de reguliere competitie weer aan de leiding komen, maar vergat een goede wedstrijd te spelen. Al had vooral de VAR zijn duit in het zakje na een vermeende handsbal van Mechele in de zestien toen het 1-1 stond. Samatta besliste de partij met een rake kopbal waardoor Club weer kon achtervolgen en Genk weer kon ademen.