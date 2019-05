Legionella-uitbraak in Evergem: al 11 mensen opgenomen in ziekenhuis, 3 op intensieve zorgen

Voorlopig werden al 9 personen opgenomen in het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. Foto: Google Maps

Gent / Evergem - In de Oost-Vlaamse gemeente Evergem, naast Gent, is een epidemie van legionella uitgebroken. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid en werd bevestigd aan onze redactie. Al zeker elf personen zijn opgenomen in het ziekenhuis met de bacterie, daarvan liggen er negen in het Sint-Lucas-ziekenhuis. Drie personen verblijven momenteel op de dienst intensieve zorgen. Alle slachtoffers lijken uit dezelfde regio te komen.

De patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei. “Aangezien alle zieken tot nu toe in dezelfde relatief korte periode klachten zijn beginnen te krijgen, vermoeden we dat de bron van de legionellabesmetting intussen onder controle is, maar de situatie wordt van nabij gevolgd”, stelt woordvoerder Joris Moonens van het agentschap.

Het agentschap probeert de bron van de besmetting te achterhalen. Vermoedelijk ligt die in de regio rond Evergem. Zo worden de patiënten bevraagd om te achterhalen op welke gemeenschappelijke plaatsen ze geweest zijn. Ook worden er stalen van de koeltorens in de Kanaalzone genomen. De resultaten van de staalnames worden ten vroegste volgende week verwacht. “Momenteel hebben we nog geen enkele aanwijzing wat de bron van de besmetting kan geweest zijn. Dikwijls valt dat ook niet meer te achterhalen bij een legionellabesmetting van korte duur”, aldus Moonens.

Meteen naar de spoed vertrokken

De 76-jarige meneer Van Acker uit Oostakker werd zondagochtend onwel en werd door zijn zoon naar de spoeddienst van het AZ Sint-Lucas in Gent gebracht. “Mijn vader voelde zich zondagochtend niet goed”, zegt zijn zoon. “Hij had koorts, beefde en hoestte bloed op en was kortademig. Wij zijn meteen naar de spoed vertrokken.”

De man werd rond 8.30 uur binnengebracht en meteen aan een baxter gelegd. “Er werden bloedstalen genomen en al snel werd duidelijk dat er een infectie op zijn luchtwegen zat. Om 15 uur had hij een kamer en was hij duizend keer beter, met een opflakkering van 40 graden koorts die snel onder controle was”, aldus zijn zoon.

Het ziekenhuis onderzocht de bloedstalen en maandag kreeg de zeventiger te horen dat hij inderdaad de legionellabacterie had opgelopen. “Hoe hij besmet is geraakt, weten we niet”, zegt zijn zoon. “Mijn ouders komen regelmatig van uit Oostakker bij mij in Sleidinge, maar voor de rest hebben ze geen speciale zaken gedaan.” Volgens de man werden dinsdag en woensdag nog meerdere mensen in het ziekenhuis binnengebracht met dezelfde symptomen. De zeventiger uit Oostakker is intussen aan de beterhand.

Besmetting kan gebeuren door inademen van waternevel Foto: Shutterstock

Besmetting via water

De legionellabacterie ontwikkelt zich vooral in warm, stilstaand water. Besmetting kan gebeuren door inademen van waternevel. Moonens wijst erop dat het tot 19 dagen kan duren vooraleer legionella zich ontwikkelt. Het kan dus wel zijn dat er nog patiënten bijkomen die in contact zijn geweest met die bron.

“Zorg en Gezondheid heeft ons en de aangrenzende gemeentes ingelicht”, meldt het gemeentebestuur van Evergem. “Ook de huisartsen in de regio in en rond Evergem zijn verwittigd en gevraagd attent te zijn voor de symptomen van legionella bij hun patiënten.”

Mensen met een lage weerstand hebben het meeste risico om een besmetting op te lopen. Wie besmet wordt, kan vervolgens een longontsteking krijgen. Dat wordt dan de veteranenziekte genoemd. Andere symptomen zijn spierpijn en snel opkomende hoofdpijn. Ook droge hoest, diarree, misselijkheid en koorts kunnen symptomen zijn. De ziekte kan blijvende letsels veroorzaken en zelfs dodelijk zijn, maar kan - als je er snel genoeg bij bent - meestal met antibiotica bestreden worden. Vorig jaar raakten 100 Vlamingen besmet met de bacterie, jaarlijks sterven er vier Vlamingen aan.