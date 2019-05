Wolfsburg vindt met Braziliaan Joao Victor aanvallende versterking

De Braziliaanse spits Joao Victor (25) heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Wolfsburg. Hij komt over van de Oostenrijkse eersteklasser LASK Linz.

“Hij is een speler met een enorme versnelling en kan op die manier voor doelgevaar zorgen. Hij zal onze selectie in aanvallend opzicht versterken en hij liet in een persoonlijk gesprek een uitstekende indruk”, zegt Marcel Schäfer, sportief directeur van Wolfsburg, vrijdag op de clubwebsite.

Bij LASK, nummer twee in Oostenrijk na Red Bull salzburg, is Victor dit seizoen goed voor twaalf treffers in 25 competitiematchen. In de beker deed hij zes keer de netten trillen.

Over de transfermodaliteiten is niet gecommuniceerd.

Wolfsburg staat met nog twee wedstrijden te gaan op de zevende plaats in de Bundesliga. Die geeft recht op de tweede voorronde van de Europa League.