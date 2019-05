Philippe Clement voor clash op Jan Breydel: “Het is niet mijn ultieme droom om op Club Brugge kampioen te spelen”

Over twee dagen staat in het Jan Breydelstadion de mogelijk beslissende titelwedstrijd tussen landskampioen Club Brugge en competitieleider Racing Genk op het programma. Als de Genkenaars dan winnen, is de vierde landstitel een feit.

Voor coach Philippe Clement wordt het een verplaatsing naar de club waar hij als speler zijn beste jaren kende. Nadien was hij er tot bij zijn vertrek in 2017 onder meer assistent-trainer en nu al wordt hij hier en daar genoemd als mogelijke opvolger van Ivan Leko. “Het is niet mijn ultieme droom om op Club Brugge kampioen te spelen”, vertelde Clement vrijdagmiddag tijdens een persmoment in de Luminus Arena. “Ik denk dat het thuis, met het eigen publiek erbij, altijd veel leuker is. Dat scenario gaan we natuurlijk niet forceren. We moeten onze punten nog pakken.”

De laatste Genkse zege in het Jan Breydelstadion dateert intussen wel al van 27 oktober 2013. In de acht daaropvolgende confrontaties in Brugge trok Club liefst zes keer aan het langste eind. Ook dit seizoen wonnen de Bruggelingen in de competitie met 3-1. “In Brugge is het de moeilijkste verplaatsing van het seizoen voor ons, dat blijkt uit de cijfers”, gaf Clement toe. “Wij hebben echter alle kwaliteiten en veel vertrouwen in deze groep. Die 3-1 nederlaag, dat waren andere omstandigheden, dat kan je niet vergelijken. Toen was er het gedoe rond Pozuelo, Ndongala en Berge waren niet fit en Uronen kwam pas terug uit blessure. Er waren dus wel heel veel puzzelstukjes die niet in ons voordeel waren.”

Foto: Photo News

Dewaest droomt van landstitel op Club: “Dat zou mooi zijn”

Sébastien Dewaest staat dicht bij zijn eerste prijs bij Racing Genk. Bij winst op het veld van Club Brugge zondag is de vierde landstitel voor de Genkenaars, de eerste sinds 2011, een feit. “Club Brugge is de titelhouder en het zou dus wel mooi zijn als we daar de titel kunnen pakken”, gaf Dewaest vrijdag toe tijdens een persmoment in de Luminus Arena.

In de vorige acht verplaatsingen naar het Jan Breydelstadion liepen de Limburgers echter tegen zes nederlagen aan. Twee keer werd er een draw gehaald, de laatste zege op Club dateert al van het najaar van 2013. “Het blijft zeker onze moeilijkste verplaatsing van het seizoen, nog meer dan een wedstrijd op Standard. Op Club hebben de fans veel impact en proberen ze de ref te beïnvloeden. In de reguliere competitie verloren we er met 3-1. Net zoals toen zullen zij zondag vanaf het begin veel druk zetten. Dat doen ze altijd, zeker de eerste dertig minuten. Zij moeten ook winnen.”

Een speling van het lot heeft ervoor gezorgd dat de beslissing om de titel zondag kan vallen, in een rechtstreeks duel tussen de twee titelpretendenten. “Ik verwacht een intense wedstrijd tussen de beste twee ploegen van het seizoen. We weten dat er in Brugge altijd veel sfeer is, maar we hebben wel de mogelijkheid om daar de droom van de club en de fans te realiseren. Wij willen altijd de drie punten pakken. Van druk en stress voel ik niets in de groep. Wij leven rustig naar die wedstrijd toe, net zoals we dit seizoen voor de andere matchen gedaan hebben. Wij hoeven ook niets te veranderen, we hebben er vertrouwen in”, aldus Dewaest.