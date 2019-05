Manchester City-coach Pep Guardiola verrast voor titelmatch: “Kevin De Bruyne kan er zondag tegen Brighton bij zijn”

Manchester City kan zondag op de laatste en allesbeslissende speeldag van de Premier League tegen Brighton mogelijk weer rekenen op Kevin De Bruyne. Dat bevestigde trainer Pep Guardiola vrijdag.

De Bruyne viel op 20 april geblesseerd uit met een spierblessure in de competitiematch tegen Tottenham (1-0 winst). Het was dit seizoen lang niet de eerste blessure voor de Rode Duivel, en Guardiola vreesde zelfs De Bruyne deze jaargang niet meer te kunnen opstellen. Maar vrijdag kwam de Spanjaard met goed nieuws op het persmoment. “Kevin trainde de voorbije twee dagen”, aldus de T1. “Hij kan erbij zijn.”

Het blijft, met nog een speeldag te gaan, razendspannend aan kop van de Premier League. Manchester City (95 ptn) houdt enige titelconcurrent Liverpool (94 ptn) maar heel nipt achter zich. ‘The Reds’, die na de sensationele kwalificatie voor de finale van de Champions League tegen Barcelona een boost van vertrouwen kregen, ontvangen Wolverhampton. Al heeft City aan een zege tegen Brighton altijd genoeg om de titel te pakken.

“We hebben Brighton deze week geanalyseerd, het zal net als in de FA Cup moeilijk worden”, vertelde Guardiola. “We moeten ons gewoon focussen op de wedstrijd. Kijken wat we moeten doen om hen te kloppen. Als het niet meteen losloopt, moeten we kalm blijven. We moeten een plan uitwerken en daar trouw aan blijven. Net zoals we dat het hele seizoen gedaan hebben.”